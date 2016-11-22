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Отзывы о школе Леонида Гроховского на http://otzyvmarketing.ru ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 22 уголовных дела по коррупции доведены до суда Артем Вездеходов. "По объединенному делу о четырех взрывах на территории Большого Сочи в 2008 г. обвинение предъявлено пока только одному подозреваемому", – сообщил на пресс-конференции 22 января заместитель руководителя следственного управления СК прокуратуры РФ по Краснодарскому краю Аслан Хуаде.

Пресс-конференцию посвятили итогам первого года работы следственного отдела СУ СК прокуратуры по г. Сочи, возглавляемого Александром Новиковым. Одним из приоритетных направлений работы следственного отдела он назвал борьбу с коррупцией. За 2008 год возбуждено 22 уголовных дела против 24 должностных лиц органов внутренних дел, местного самоуправления, федеральных служб и доведены до суда. Дела возбуждены за дачу взятки, по покушению на дачу взятки, по преступлениям в сфере имущественных отношений, за превышение должностных полномочий, а также по фактам нецелевого использования бюджетных средств. В частности, в результате проверок установлены нарушения в использовании бюджетных средств должностными лицами управления ЖКХ при работах над благоустройством города и капремонте жилья. Руководитель следственного отдела подтвердил также и факт правонарушений должностными лицами ФРС по Хостинскому району.

Но это только начало работы следственного комитета, подчеркнул Александр Новиков, выразив готовность и далее пресекать правонарушения в сфере коррупции, работая в тесном сотрудничестве с органами законодательной, исполнительной власти, федеральными службами, общественными организациями и средствами массовой информации. По второму приоритетному направлению работы прокуратуры, обозначенному недавно генпрокурором Юрием Чайкой, – а именно, по контролю над строительством олимпийских объектов, следственным отделом СК прокуратуры г. Сочи установлены нарушения в области соблюдения правил техники безопасности, перераспределения земельных участков, невыплаты зарплаты. №1 | Новости ] Добавлено 1. Апрель 2009 - 12:47