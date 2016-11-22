И СНОВА СМЕНА руководителя

Валентин Путевской.

Во вторник, 20 января, в Зимнем театре собрался актив города. Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев назначил новым исполняющим обязанности мэра Сочи вице-мэра города и бывшего главу Анапы Анатолия ПАХОМОВА. Пахомов, недавно ушедший в отставку с поста мэра Анапы, был назначен заместителем главы Сочи 13 января.

Минувший год ознаменовался для Сочи неоднократной сменой власти. 17 апреля 2008 года мэр Сочи Виктор Колодяжный досрочно сложил с себя полномочия в связи с переходом на работу в ГК "Олимпстрой".

Владимир Афанасенков после выборов пробыл на этом посту всего четыре месяца.

После него до настоящего момента обязанности главы Сочи исполнял Джамбулат Хатуов, одновременно оставаясь на посту мэра Армавира.

Джамбулат Хатуов, пробывший на этом посту чуть более двух месяцев, назначен первым заместителем главы администрации Краснодарского края.

"Власть в Сочи за два месяца стала более открытой. Я считаю, что Джамбулат Хизирович с поставленной задачей справился в полной мере. Такие люди нужны в крае", – сказал губернатор.

Глава региона свое решение о назначении Пахомова объяснил так: "Подбирая кандидатуру главы города Сочи, я не имел права ошибаться. Сегодня этот выбор – Анатолий Пахомов".

Выборы мэра Сочи состоятся 26 апреля, об этом на заседании городского актива сообщил заместитель губернатора Краснодарского края Мурат Ахеджак. По словам вице-губернатора, названный им срок связан с необходимостью начать подготовку к предстоящему курортному сезону.

"Очень важно создать в Сочи ситуацию, в которой мы не будем говорить о выборах и вести предвыборную агитацию, а будем работать", – сказал Ахеджак. Не очень понятно, что подразумевал Мурат Казбегович в этом заявлении, но, ведь Закон о выборах еще никто не отменял.

Впрочем, точную дату проведения выборов мэра могут назначить лишь депутаты городского Собрания Сочи. Произойдет это, скорее всего, на ближайшей сессии ГС.

Немного информации о нынешнем и.о. главы города.

Анатолий Николаевич Пахомов родился 2 сентября 1960 года в станице Ново-Архангельская Тихорецкого района Краснодарского края. В 1983 году окончил Кубанский сельскохозяйственный институт по специальности "механизация сельского хозяйства". Работал руководителем департамента потребительского рынка и ценовой политики администрации Краснодарского края, вице-мэром Краснодара, руководителем краевого департамента комплексного развития курортов и туризма.

В марте 2006 года был избран главой Анапы.

Кандидат экономических наук, доктор технических наук. Имеет государственную награду – орден "Знак Почета".

Женат, воспитывает сына и дочь.