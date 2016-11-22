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Пляжная одежда из Калифорнии от Beach Bunny Пляжная одежда, выставляемая на показах в Майами, отражает самые новые модные тенденции. Именно на нее в первую очередь равняются все ателье и модные дома, предлагающие пляжные костюмы для прекрасных дам. Мы предлагаем нашим прекрасным покупательницам лучшие бренды модной одежды, неизменно пользующиеся успехом на показах: Beach Bunny Swimwear, Victoria’s Secret, L-Space и Caffe Swimwear.
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И СНОВА СМЕНА руководителя
Валентин Путевской.
Во вторник, 20 января, в Зимнем театре собрался актив города. Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев назначил новым исполняющим обязанности мэра Сочи вице-мэра города и бывшего главу Анапы Анатолия ПАХОМОВА. Пахомов, недавно ушедший в отставку с поста мэра Анапы, был назначен заместителем главы Сочи 13 января.
Минувший год ознаменовался для Сочи неоднократной сменой власти. 17 апреля 2008 года мэр Сочи Виктор Колодяжный досрочно сложил с себя полномочия в связи с переходом на работу в ГК "Олимпстрой".
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