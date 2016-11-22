ВЛАСТЬ – ЗА КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ

Совсем недавно Анатолий ПАХОМОВ приступил к исполнению обязанностей главы Сочи, и времени у него (и города) на "раскачку" нет. Мы договорились с Анатолием Николаевичем о встрече. В ходе заинтересованного диалога пришли к однозначному выводу – то, что задумывается в кабинетах администрации города, должно быть понятно всем жителям Сочи. Предлагаем читателям краткое интервью А. Пахомова, которое взял главный редактор "Делового Сочи" В.Путевской.

– Анатолий Николаевич, с Вашим предшественником наша редакция согласовала ряд совместных проектов, направленных на обеспечение сочинцев объективной и своевременной информацией о жизни города.



– Вас понял. Я не собираюсь выглядеть этакой "новой метлой", начисто перечеркивающей труд своих предшественников. В первую очередь это касается взаимоотношений администрации с прессой. Власть обязана быть открытой. И могу заверить читателей вашей газеты, что каких-то умалчиваний, недомолвок в нашей работе не будет. Кстати, для того и опубликован телефон "прямой линии". И, поверьте, мы очень внимательно относимся к этому диалогу жителей с властью.

– Ответьте, положа руку на сердце, не жаль было покидать Анапу?

– Я покривлю душой, если скажу, что с легкой душой принял предложение о переезде. Конечно, тяжело покидать привычное, ставшее родным место. В Анапе мне удалось воплотить в жизнь ряд серьезных замыслов. Даст Бог, и в Сочи получится. Надо не только мечтать, но и работать, находить пути реализации планов.

– Анатолий Николаевич, Вам поручено руководство непростым городом. Ваши первые впечатления?

– Прекрасный город. Добрые, отзывчивые люди. Но в хозяйственных вопросах картина неоднозначная. Я не из тех руководителей, что уделяют "особое" внимание центральным улицам и скверам. Город один. И порядок должен быть и на Курортном проспекте, и на окраиной улочке. Нет в бюджете средств для избранных. Все мы жители одного города. Только вместе, понимая сложность стоящих перед городом задач, мы добьемся того, чтобы город вернул себе прежнюю славу.

– Скептики сомневаются в реализации грядущих преобразований. Оптимисты – напротив, уверены в прекрасном будущем Сочи. Как вы?

– Я по натуре оптимист. Но к делу подхожу взвешенно и основательно. И, например, то, что мы начали благоустройство всех городских территорий – не краткосрочная кампания. Каждую задачу будем решать до конца.

В целях улучшения взаимодействия и координации работ за каждым районом города закреплен один из моих заместителей. Сейчас идет процесс передачи полномочий главам районных администраций. У них будет больше самостоятельности в решении вопросов, но и ответственности прибавится.

Начали готовить долгосрочные (на 3-5 лет) программы развития Сочи по отраслям. Прекрасно понимаю, что любой житель Сочи хочет знать, когда в его дом придет, например, газ или вода. Хотя я знаю, что, к сожалению, кризис, пришедший к нам, может серьезно затруднить выполнение наших планов.

Призываю всех сочинцев понять одно: город наш, нам его и преобразовывать. Никто не уберет наш мусор, никто за нас не обслужит гостей на высшем уровне, сторонние водители с комфортом не провезут туристов по улицам Сочи. Это наша и только наша работа. И когда она будет выполнена, город вернет себе былую славу. Сочи и сочинцы достойны большего, чем есть сегодня.

– Много проблем возникают от того, что недостаточно своевременной информации о конкретных планах администрации по развитию города и о выполнении намеченных работ.

– Да, в этом я уже убедился. Давайте договоримся: раз в неделю мы будем давать информацию о планах развития города по различным направлениям и затем займемся мониторингом реализации этих планов. Это бюджет, транспорт, ремонт домов, социальные вопросы, безработица, малый бизнес, налоги и многое-многое другое. Будем считать, что соответствующее поручение руководителям управлений и служб администрации города и районов я уже дал…