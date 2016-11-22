ВЫБОРЫ обещают быть НЕСКУЧНЫМИ

Конкуренцию протеже губернатора может составить известный государственный политик, а также депутат ГД,подозреваемый британскими властями в причастности к убийству,и даже ...балерина

Татьяна Фомина.

С 3 марта в Сочи идет избирательная кампания по выборам главы города. По официальной информации территориальной избирательной комиссии г. Сочи, на вторую половину дня 13 марта о выдвинутых кандидатах на должность главы муниципального образования город-курорт Сочи образовался список из четырех человек:

4 Емельяненко Павел Николаевич, 14.09.1965 г. р., г. Бишкек Киргизской ССР; проживает в г. Сочи Краснодарского края; гражданин Российской Федерации; образование среднее профессиональное; индивидуальный предприниматель; выдвинут в порядке самовыдвижения 04.03.2009 г.

4 Бернасовский Сергей Игоревич, 12.09.1952 г. р., село Пицунда Гагрского района Республики Абхазии; проживает в г. Сочи Краснодарского края; гражданин Российской Федерации; образование высшее; пенсионер; выдвинут в порядке самовыдвижения 07.03.2009 г.

4 Кузнецов Николай Алексеевич, 17.09.1949 г. р., г. Ленинград; проживает в г. Санкт-Петербурге; гражданин Российской Федерации; образование высшее; ОАО "Российская авиакомпания "ЭРЛЕН"; генеральный директор; выдвинут в порядке самовыдвижения 10.03.2009 г.

4 Немцов Борис Ефимович, 09.10.1959 г. р., г. Сочи Краснодарского края; проживает в г. Москве; гражданин Российской Федерации; образование высшее; Фонд "Общественных программ", советник; выдвинут в порядке самовыдвижения 12.03.2009 г.

По закону до 6 апреля выдвинутые кандидаты не имеют права вести агитацию в средствах массовой информации, но могут начать избирательную кампанию в народных массах с момента выдвижения. Так что мы сообщаем нашим читателям в формате лишь скупой информации то, что знаем о кандидатах.

Никто из них пока не зарегистрирован. Только один из выдвинутых претендентов – пенсионер Бернасовский – выразил желание собирать подписи.

Ему придется собрать и сдать в избирком не менее 5972, но и не более 6519 подписей. Остальные претенденты намерены внести залог, который сейчас составляет 282 000 руб.

О том, как идет сбор подписей у военного пенсионера, нам неизвестно. Но кое-что знаем о других кандидатах.

Например, о том, что Николай Кузнецов был неоднократным участником выборов в органы представительной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области. А авиакомпания "ЭРЛЕН", которую он возглавляет, что видно по официальной информации избиркома, ликвидирована, по данным Пенсионного фонда РФ, еще 26 декабря 2005 года. Подтверждение этой информации и выяснение, кем на самом деле является кандидат, – дело сочинского избиркома.

Нам известно и о том, что Борис Немцов был приглашен к участию в выборах письмом за подписью группы сочинцев и подал документы на регистрацию 12 марта после утверждения его кандидатуры на бюро движения "Солидарность".

Анатолий Пахомов, рекомендованный губернатором края в качестве будущего кандидата на пост главы, пока документы не подал. Срок сдачи документов в избирком для кандидатов заканчивается в 18 часов 26 марта. А сами выборы главы, напоминаем, состоятся 26 апреля – в весьма неоднозначный день: в день поминовения близких – большую родительскую, а также на годовщину чернобыльской катастрофы.

Можно предположить, что предвыборная борьба обещает быть весьма жаркой, особенно если в нее ввяжутся еще и те претенденты, которые, по разным версиям, также хотят попытать судьбу на выборах.

12 марта экс-мэр Волгограда Роланд Херианов заявил, что намерен продвигать на пост главы города Сочи Анастасию Волочкову. Когда наш номер был почти готов к отправке в печать, от пресс-службы балерины пришло опровержение: "Мы только вчера узнали об этом. У Анастасии нет времени. Она занята большой благотворительной деятельностью".

В конце недели стало также известно, что ЛДПР рассматривает в качестве наиболее вероятного кандидата для выдвижения на выборах мэра Сочи Андрея Лугового. Об этом заявил лидер фракции либерал-демократов в Государственной думе Игорь Лебедев. Напомним, что Андрей Луговой – депутат Госдумы, в избирательных списках от ЛДПР он шел под вторым номером и даже прибавил на парламентских выборах приличный процент партии Жириновского. Британские власти подозревают Лугового в причастности к убийству бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко. Они потребовали от России экстрадиции Лугового, однако российские власти ответили отказом.

Еще одна парламентская партия – КПРФ – тоже заявила о желании выдвинуть своего представителя на выборы главы Сочи. Они считают, что лучшего претендента на этот пост, чем лидер сочинских коммунистов Юрий Дзагания – многократный участник муниципальных выборов – быть не может.

И пока только одна парламентская партия – "Справедливая Россия" – еще не определилась с кандидатом. Глава думской фракции Николай Левичев сообщил, что вопрос о выдвижении кандидата в мэры г.Сочи должен обсуждаться 13 марта на бюро Центрального совета партии. По нашей информации, они тоже готовы выдвинуть незаурядную личность, хорошо известную сочинцам (на наш взгляд, самый популярный в народе эсер – фигурист, многократный чемпион зимнего вида спорта, что немаловажно для престижа страны и Олимпиады – Евгений Плющенко).

Что ж, мы будем пристально следить за ходом избирательной кампании и рассказывать в рамках закона нашим читателям о кандидатах и претендентах.