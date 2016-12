Сто тонн груза одним рейсом

Просмотр Архива « Декабрь 2016 По Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

warning: Illegal string offset 'data' in /home/g/gitarrru/bs-sochi/public_html/includes/tablesort.inc on line 110. 11 марта 2009 по заявке одного из подрядчиков ОАО "Российские железные дороги" по строительству железнодорожных и автодорожных тоннелей к Олимпийским играм 2014 года ОАО "Бамтоннельстрой" авиакомпания "Волга-Днепр" доставила в Сочи первую партию тоннелепроходческого оборудования – 94 тонны. Вторая часть прибудет в город 13 марта. Доставка столь габаритного груза стала возможна благодаря использованию крупнейшего в мире самолета отечественного авиапрома АН-124-100 "Руслан".

Весь комплекс весит почти 600 тонн. Он предназначен для прокладки тоннелей в сложных грунтах. Его длина в собранном виде 75 метров. 5,6 метра – таков диаметр прокладываемого тоннеля. Тоннелепроходческий комплекс способен в течение месяца "выгрызть" в горной породе пещеру до трехсот метров длиной.

– Прибытие в наш аэропорт АН-124 с грузом для строительства олимпийской инфраструктуры, – говорит генеральный директор ОАО "Международный аэропорт Сочи" Александр Головин, – дает старт программе по принятию грузов, которые могут быть доставлены в Сочи только воздушным путем.

Попробовать "на зуб" сочинские горы тоннелепроходческий комплекс сможет уже в июле этого года. На фото: "Руслан" с первой партией негабаритного груза на взлетной полосе аэропорта Сочи.

