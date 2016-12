Просмотр Архива « Декабрь 2016 По Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Оптовая продажа бра Купить Купить бра оптом.

Натяжные потолки в выхино по материалам http://www.coplast.ru. 17 СТУПЕНЕК К ПЬЕДЕСТАЛУ warning: Illegal string offset 'data' in /home/g/gitarrru/bs-sochi/public_html/includes/tablesort.inc on line 110.

warning: Illegal string offset 'data' in /home/g/gitarrru/bs-sochi/public_html/includes/tablesort.inc on line 110.

warning: Illegal string offset 'data' in /home/g/gitarrru/bs-sochi/public_html/includes/tablesort.inc on line 110.

warning: Illegal string offset 'data' in /home/g/gitarrru/bs-sochi/public_html/includes/tablesort.inc on line 110. Александр Бейфус. Они, ведущие в подвал "спортивной базы", считаны-пересчитаны спортсменами – инвалидами-колясочниками – тысячи раз. Инфраструктуры и баз для занятий спортом для инвалидов будущей столицы Параолимпийских игр нет. Тем временем в Сочи проживают 30 тысяч человек с ограниченными возможностями. До зимних Параолимпийских игр в Сочи, которые откроются 7 марта 2014 года, ровно 5 лет. Оргкомитет "Сочи-2014" объявил о старте программы по созданию так называемой безбарьерной среды в будущей столице Олимпиады. Её цель – сделать Сочи первым в России городом, полностью доступным для людей с инвалидностью и представителей других маломобильных групп населения. Это одно из главных требований Международного параолимпийского комитета и неотъемлемое условие для проведения Олимпийских игр.

Для создания безбарьерной среды городу необходимо будет модернизировать городскую, спортивную и транспортную инфраструктуры, создать целый комплекс сервисных услуг для людей с ограниченными возможностями.

Кстати, почти все новостройки последнего времени в Сочи уже отвечают этим стандартам. Странно, почему в городе, где проживают почти 30 тысяч человек с ограниченными возможностями (считай – каждый 14-й), это стало необходимостью лишь в преддверии Олимпийских игр?

Тысячи людей лишены возможности самостоятельно не только передвигаться по Сочи, но даже выбраться из собственной квартиры. Наверное, и поэтому тоже спорт для инвалидов в городе практически отсутствует, а соревнования таких людей вообще крайне редки. Но, слава Богу, есть в этих десятках тысячах такие единицы, на которые можно равняться и благодаря которым параолимпийское движение в городе-курорте будет, надеюсь, налажено.

Это спортсмены-лучники. Недавно сочинские инвалиды-лучники завоевали общекомандное первое место и Кубок России в Чебоксарах, выступая под флагом Краснодарского края. Так получилось, что сборная края составлена из сочинских лучников, и это уже второй выигранный зимний Кубок РФ за последние два года. Небольшая группа энтузиастов, проживающих в Адлере, тренируется в школьном подвале ...села Волковки. К сожалению, тренироваться удается нечасто. Как вы, надеюсь, догадываетесь, добраться инвалиду-колясочнику из Адлера в Дагомыс самостоятельно весьма затруднительно. Спецтранспорта, увы, в городе так и нет, а посему спортсмены организованно заказывают автобус, чтобы добраться до тира за 50 километров. Но и это только полпроблемы. Самое трудное – это СЕМНАДЦАТЬ СТУПЕНЕК, ведущих в подвальное помещение школы, где, собственно, и расположен тир. Они считаны-пересчитаны тысячи раз. На ступеньки кладется деревянный трап, коляску обвязывают веревками, и три-четыре человека медленно спускают в подвал инвалида-лучника к месту тренировки.

Одержав победу в Кубке России, наши стрелки из лука получили право выступить на чемпионате России там же, в Чебоксарах, который состоится в начале апреля. Чтобы не мучить себя ежедневными поездками из Адлера в Волковку, спортсмены устроили себе своеобразные сборы в Дагомысе. Нашлись добрые люди, которые оплатили им несколько дней проживания в пансионате "Дагомыс", что расположен недалеко от тира. Кто же они, эти смелые, неравнодушные, волевые и сильные люди с ограниченными возможностями? Как не вспомнить Маяковского – "Гвозди бы делать из этих людей...". Они, прикованные к инвалидной коляске, дадут фору многим здоровым! Видеосюжеты про таких людей нужно было бы крутить на телеканалах. И тогда, уверен, к Олимпиаде-2014 в составе сборной России можно будет увидеть не одного сочинца.

– Занятия стрельбой, – говорит член сборной Римма Иванкина, – это источник сил. На тренировках я получаю колоссальный заряд энергии, и духовной, и физической. Сердце просто молодеет. До прихода в тир не держала спину, была эдакой "неваляшкой", а сейчас спина ровная, посмотрите, как я сижу...

Римма натягивает тетиву и уверенно отправляет в мишень, расположенную в 18 метрах, стрелу за стрелой. 10 выстрелов за три-четыре минуты – большая часть в "яблочко".

Алексей Козырев, инвалид первой группы, "забивает" весь комплект стрел точно в центр мишени! Лёша тоже добрался в тир с трудом, с тростью, пришел из любопытства. А вот теперь, всего год спустя, спортсмен практически обходится без спецприспособления для передвижения и показывает очень хорошие результаты. Информация к размышлению: нагрузка на мышцы спины за полуторачасовую тренировку составляет от 3 до 5 тонн!

Тренирует спортсменов-инвалидов фанат стрельбы из лука Василий Николаевич Кошелев, отец-основатель этого вида спорта не только в Сочи, но и в крае. Он тренер Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №11. Василий Николаевич тренирует и детей из волковской школы. За сезон искусством лучника овладевают больше ста учащихся небольшой сельской школы. Кошелев вырастил пять чемпионов Южного федерального округа, множество чемпионов края и города. А теперь выдающийся тренер "штампует" чемпионов из людей с ограниченными возможностями. Чего стоит только такой факт: сразу три сочинских спортсмена-лучника – Александр Решетило, Виталий Плужник и Виталий Переплетов – в Чебоксарах на последних соревнованиях выполнили норматив мастера спорта. Наши "перестреляли" явных фаворитов – сборные Москвы и Подмосковья, состоящие сплошь из мастеров спорта и мастеров спорта международного класса. Вот так и держать!

Ребята просили не писать об их проблемах: они стесняются, им неловко и неудобно. Ведь они получили от спортивных функционеров три лука и даже спортивные костюмы. С таким снаряжением защищать честь города Сочи и Краснодарского края, конечно, можно и нужно. И ничего, что с тремя луками на десятерых… И ничего, что выезжать на состязания зачастую приходится за свои деньги… И вечно искать спонсоров... И передвигаться по городу и краю без транспорта. Зато кубки и слава всем: городу, краю и спортсменам.

А вот купить себе снаряжение людям с ограниченными возможностями, к сожалению, не под силу. Так, например, более-менее приличный спортивный лук стоит от 30 до 50 тыс. руб., а карбоновая стрела – до полутора тысяч. Нашим чемпионам приходится пользоваться алюминиевыми стрелами по 200-250 руб., а их полетные качества позволяют стрелять только в закрытом помещении. Именно из-за отсутствия карбоновых стрел они не могут принять участия в летних чемпионатах России, где, собственно, и формируются сборные страны для поездок "на Европу, мир", на Олимпийские игры. Но и с тем снаряжением, что имеется, тренироваться приходится только по очереди.

Капитан команды параолимпийцев г.Сочи Олег Стекольников сообщил, что в их команде прекрасные спортсмены, которые участвуют в соревнованиях по легкой атлетике (бег на коляске, метание копья, ядра, диска и др.), а также в играх по шахматам, шашкам. И не просто участвуют, а побеждают. В том числе в международных соревнованиях.

Кстати, самое лучшее в Краснодарском крае положение у инвалидов-параолимпийцев Анапы. Там им всячески помогают администрация города и спорткомитет. При этом в сборной Краснодарского края, например, из восьми лучников – семеро из Сочи и только один из Анапы.

Хочется надеяться, что новый и.о. главы города Анатолий Пахомов использует свой большой опыт работы с инвалидами и в г. Сочи. Фото автора. Хорошая новость в тему

20 марта в 11.00 состоится круглый стол на тему "Проблемы людей с ограниченными возможностями и пути их решения".

Организаторами круглого стола выступили ассоциация ученых ЮФО, местное отделение политической партии "Справедливая Россия" г. Сочи и городская общественная организация инвалидов-колясочников "Стоик". Круглый стол посвящен разработке программ эффективной социальной политики в отношении инвалидов и людей с ограниченными возможностями: финансовая поддержка муниципальных образований и государства, льготное лекарственное обеспечение, реабилитационные программы социальных служб.

В повестке дня – вопросы доступного образования в вузах для людей с ограниченными возможностями, их трудоустройство и льготное лекарственное обеспечение, а также создание условий для занятий спортом и туризмом для людей с ограниченными возможностями и оптимизация инфраструктуры города Сочи для проживания и реабилитации людей с ограниченными возможностями. К участию в заседании приглашены представители Совета Федерации, городского Собрания, ассоциация ученых ЮФО, вузы г. Сочи, общественные и государственные организации инвалидов, социальные службы и учреждения. Организаторы приглашают всех заинтересованных принять участие в работе круглого стола и выступить по теме дискуссии.

Круглый стол состоится по адресу: г.Сочи, ул.Виноградная, 101, пансионат "Нева".

Заявку на ваше участие в заседании и тему выступления просим направить в оргкомитет круглого стола на e-mail: winterra@list.ru или сообщить по телефону 8(9882)37-51-34. Attachment Размер IMG_8095_5 STR.jpg 103.6 кб IMG_8079_1 str.jpg 94.21 кб №6 | Интересы курорта ] Добавлено 27. Март 2009 - 16:32