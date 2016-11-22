Просмотр Архива « Декабрь 2016 По Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Салон-штор "Мода-Бум" г. Москва, Московская область, город Мытищи Добро пожаловать в сеть Добро пожаловать в сеть салонов штор "Мода-Бум"! Салон-штор в городе Мытищи и салон штор в городе Королев.

В глазах двоится... Никифор Письменный. Я вот, например, боюсь в почтовый ящик заглядывать. То найду там соблазнительное предложение по поводу кредита, то повестку в суд, то счет-квитанцию на оплату коммунальных услуг. Нет бы открытку найти в глубине ящика или денежный перевод! Куда там! Как нарочно, бумаги иного рода присылают. Вообще-то, раздаватели бесплатных кредитных карт последнее время перестали беспокоить. Кризис, однако! В суд тоже нечасто вызывают. Зато к концу месяца ящик топорщится листками – пришла пора рассчитываться за все. За газ, вывезенный мусор, содержание жилья, водичку, обогрев и т.д. Достаю калькулятор – и пошла писать губерния…

А вот жильцам дома № 28, что разместился на улице Чехова, еще интереснее стало жить. Они в двойном экземпляре получают счета. От ООО "РОЭ-7" и ООО "УК" РЭО-10". И у одних, скажем, и у иных в извещении написано: "Оплата коммунальных услуг за февраль 2009 г." Адрес один, номер квартиры совпадает и даже фамилия плательщика (не говоря об инициалах!) тютелька в тютельку. Вот только кому же платить, задумался этот самый плательщик. Позвонил в одно ООО. Так, мол, и так. И от вас получил извещение и от иного ООО. Как быть?

Ему, естественно, сообщили, чтобы платил только им. И ни в коем случае не соперникам. Иначе пропали ваши денежки. Ладно, покачал головой плательщик. И позвонил в другое ООО. Там ему, как читатели догадались, ответили примерно то же, что и в первой конторе.

И все же? Вопрос не праздный – имеет человек намерение честно и своевременно рассчитаться за потребленное. Но не в двойном же размере! И кто поможет ему определиться? №6 | Жизнеобеспечение ] Добавлено 27. Март 2009 - 16:25