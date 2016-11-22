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В глазах двоится...
Никифор Письменный.
Я вот, например, боюсь в почтовый ящик заглядывать. То найду там соблазнительное предложение по поводу кредита, то повестку в суд, то счет-квитанцию на оплату коммунальных услуг. Нет бы открытку найти в глубине ящика или денежный перевод! Куда там! Как нарочно, бумаги иного рода присылают. Вообще-то, раздаватели бесплатных кредитных карт последнее время перестали беспокоить. Кризис, однако! В суд тоже нечасто вызывают. Зато к концу месяца ящик топорщится листками – пришла пора рассчитываться за все. За газ, вывезенный мусор, содержание жилья, водичку, обогрев и т.д. Достаю калькулятор – и пошла писать губерния…
Добавлено 27. Март 2009 - 16:25 [ №6 | Жизнеобеспечение ]
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