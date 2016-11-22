МОНОПОЛИЯ уборщиков

Когда появится альтернатива САХу.

И появится ли вообще?

Иван Милосердов.

Одна из важнейших задач предолимпийской пятилетки – выстроить систему управления городскими отходами или, иначе говоря, сделать так, чтобы бороться за чистоту было выгодно жителям, бизнесу, специализированным предприятиям, городу и его власти. Для этого разрабатывается генеральная схема очистки города, о которой мы писали и будем еще писать. Внедрение схемы должно решить проблемы года через четыре. Пока же, как бы ни хотели убедить нас чиновники, борьба за чистоту носит авральный, стихийный, а не системный характер. Но как построить систему так, чтобы каждое ее звено было заинтересовано работать эффективно, а значит, и прибыльно? И вообще, можно ли в Сочи "заработать на мусоре" и почему в городе до сих пор нет альтернативных сборщиков ТБО? "Деловой Сочи" продолжает размышлять на эту тему.

Одно из важнейших звеньев в уборке города был и остается САХ – МУП "Специализированное автохозяйство". Зачастую предприниматели сетуют перед журналистами – конкурентов в городе по вывозу мусора у САХа нет, их просто не подпускают к прибыльной работе в городе, а МУП, являясь монополистом, учиняет драконовские поборы за вывоз несуществующих ТБО, нагибает заключать договоры с завышенными нормами. У предпринимателей же не остается выбора при заключении договоров на вывоз ТБО, и они вынуждены себе в убыток мириться с навязанными им нормами накопления.

Все ли так однозначно, как трактуют бизнесмены? Комментирует директор МУП "Спецавтохозяйство" Алексей Тимонин:

– Представьте, даже у монополиста САХа нет лицензии на вывоз мусора, поскольку нет положительного санитарно-эпидемиологического заключения. И виной тому наши архаичные свалки. Пока САХ работает на честном слове, а точнее, по решению суда. Еще весной прошлого года прокуратура подала в суд на администрацию города за то, что своим бездействием в отношении свалок она наносит колоссальный урон окружающей среде. Но решения о закрытии свалок так и не появилось. Наоборот, суд вынужден был признать, что вывозить мусор, кроме как на свалки, некуда. Это решение и стало охранной грамотой для САХа, на основании которой мы ждем получения обещанной лицензии на вывоз ТБО от Ростехнадзора. Но никакому другому предприятию такой лицензии по работе с опасными отходами просто не дадут, если, конечно, оно не наймет баржу и не станет вывозить ТБО куда-нибудь на отдаленные от Сочи полигоны, например, в Турцию или в Украину. Но вывозить мусор без предварительной сортировки и переработки крайне невыгодно, и специалисты это понимают. Альтернатива САХу гипотетически может возникнуть в 2012-13 годах, когда в составе СМК – Сочинского мусороперерабатывающего комплекса – заработает полигон в Верхнем Буу. Он станет легитимным объектом для выгруза отходов переработки ТБО, тех отходов, что невозможно при нынешнем развитии технологий утилизировать, пустить во вторичный продукт силами мусороперерабатывающих заводов. Вот тогда получение лицензии на сбор и перевозку ТБО становится допустимым для всех желающих. Запуск полигона СМК станет первопричиной развития рынка услуг по работе частных компаний с ТБО. Возможно, появятся новые предприятия, образуется конкурентная среда, и теоретически город сможет мобильнее управляться с ТБО, должно стать заметно чище.

Но как это будет выглядеть на практике, пока сказать сложно. На муниципальное предприятие все же можно влиять административными рычагами, вызвать на ковер, понудить к качественной или авральной уборке. Частнику так не прикажешь. Им будет двигать экономика. А это, как оказывается, далеко не простой вопрос. Особенно в период политической нестабильности, который больше года сдерживает от поступательного развития самые разные городские сферы жизнедеятельности, а особенно те, что зависят от местного тарифа и его регулирования городской властью. По итогам прошлого года убытки САХа составили 20 млн руб., главным образом из-за упущенной прибыли от несвоевременно установленного тарифа, который подняли только в августе вместо марта, и у предприятия образовались большие долги по налогам, и пока у города нет схемы погашения этих убытков. Но, скорее всего, эти убытки рано или поздно погасят и не дадут предприятию обанкротиться. С другой стороны, по признанию руководства САХа, муниципалитет совместно с краем помог механизацией, что позволило поддерживать относительную чистоту в городе. Понятно, что подобных условий коммерческому предприятию, пожелавшему заняться вывозом ТБО, никто не предложит и не создаст: ему не помогут техникой, не покроют убытков. И это вторая важная причина отсутствия альтернативы.

В следующем номере мы продолжим тему, рассказав, кто, за что, сколько и кому должен платить, чтобы в городе выстроилась цивилизованная схема управления отходами.