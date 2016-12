ЖИТЬ СТАНЕТ ПРОЩЕ

Просмотр Архива « Декабрь 2016 По Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

warning: Illegal string offset 'data' in /home/g/gitarrru/bs-sochi/public_html/includes/tablesort.inc on line 110. Как оплатить коммуналку, сохранив время и здоровье? Способ найден Татьяна Фомина. На пороге второго десятилетия XXI века – века современных электронных технологий и Интернета – в Сочи произошло невероятное: оплата услуг превратилась чуть ли не в самую больную коммунальную проблему для жителей. В декабре закрылись более двух десятков пунктов приема оплаты обанкротившегося городского банка, обслуживающие жилой фонд ресурсоснабжающие предприятия не торопятся развивать собственные кассы, коммерческие банки не хотят связываться с затратными микроплатежами населения. И теперь для оплаты множества различных квитанций жителям требуется изрядное мужество, стойкость, крепкое здоровье и приличный запас свободного времени. Но выход найден: к концу марта ситуация существенно изменится к лучшему. С развитием нового бизнес-проекта – Единой платежной системы – в Сочи заработает сеть из 20 платежно-сервисных центров обслуживания шаговой доступности под общим брендом "Точка оплаты".

Более того, городские терминалы оснастят функцией приема коммунальных платежей, да и многими другими полезными услугами.

Ноу-хау

Ничего подобного еще Россия не знала. Доступность, универсальность, широта спектра услуг, современный сервис – эти критерии Единой платежной системы делают ее уникальным и незаменимым инструментом не только для расчетов горожан за услуги обслуживающих и ресурсоснабжающих организаций, но и для погашения кредитов и оплаты штрафов, пошлин и квитанций, для планирования досуга и приобретения билетов, путевок.

Эту систему облегчения нашей жизни придумали и реализуют в Сочи сочинские предприятия. Единая платежная система родилась из богатого опыта и многолетней поступательной работы в сфере услуг связи известной сочинцам компании "Альфаком". Полтора десятка лет назад Альфаком показал сочинцам первый пейджер, а позже создал первую сеть салонов сотовой связи и расставил по городу терминалы для приема платежей.

О существующих возможностях и перспективах Единой платежной системы и развитии центров "Точка оплаты" корреспондент "Делового Сочи" узнал от автора проекта – генерального директора компании "Альфаком", председателя сочинского отделения общественной организации "Деловая Россия" Андрея Гусева.

Оплатил, и точка!

Первый платежно-информационный центр с названием "Точка оплаты", или, как его называет автор идеи, мини-маркет, появился на прошлой неделе в микрорайоне Макаренко на месте бывшего пункта приема платежей банка "Сочи". Второй открывается на днях в районе КСМ, тоже заменив бывший банковский пункт. Еще шесть новых мини-маркетов на месте привычных пунктов банка "Сочи" заработают к концу марта. Всего же по Большому Сочи через пару недель будет работать 20 центров. К лету сеть Единой платежной системы пополнится еще на десяток центров. Основу для развития Единой платежной системы создали 12 существующих центров мобильной связи "Альфаком", которые сейчас поменяют название на "Точки оплаты" и расширят спектр услуг. Возможно, их клиенты еще не знают, что уже сейчас через действующие центры можно не только положить деньги на телефон или купить к нему чехол, но и оплатить Интернет, городской телефон, купить билеты в сочинский цирк, Зимний театр и в кинотеатр "Родина". Дальше услуги будут только развиваться.

– В настоящее время идет заключение договоров со всеми поставщиками коммунальных услуг, – рассказывает Андрей Гусев. – С коммунальными предприятиями, с управляющими компаниями, обслуживающими жилой фонд, уже есть договоры или принципиальные договоренности. Они приветствуют развитие нашей платежной системы, которая снимает с них массу проблем. И уже в марте эти услуги можно будет оплачивать через "Точку оплаты" и сотни городских терминалов. Круглосуточная оплата через терминалы – большое облегчение для занятых, деловых людей. А "Точки оплаты" (мини-маркеты услуг с кассиром-оператором) более привычны для старшего поколения жителей, где их ждет внимательный специалист – проводник в оказании услуг. И места расположения платежных центров – знакомые по пунктам банка "Сочи" – для населения традиционно удобны. Здесь проявляется и синергия предприятий, входящих в холдинг, в том числе в географии охвата. Уже в марте все основные районы и большинство микрорайонов, куда ранее никто из финансистов не заходил, увидят наш новый бренд. "Точка оплаты" открывается в Лазаревском, Вардане, Лоо. Поэтому мы и называем наши платежные центры таким новым термином – мини-маркеты шаговой доступности… услуг.

Этапы

большого пути

Авторы Единой платежной системы считают, что у нее большое будущее.

– Уже к началу курортного сезона в "Точках оплаты" можно будет купить авиабилеты, отпечатать фотографии с цифровых носителей, заказать автомобиль напрокат. Эти услуги будут востребованы не только жителями, но и гостями курорта. Наша система – это готовый инструмент для динамичного развития сферы услуг через доступность и информативность сервисов. Мы понимаем ,что после основных этапов разворачивания сети появятся совершенно неожиданные на сегодня приложения, которые и не развивались, потому что не было механизма массового доступа горожан и гостей курорта к ним. В перспективе, например, через нее можно автоматизировать экскурсионную отрасль, для развития которой в полноценный цивилизованный сервис иного пути просто нет. Так, например, в двух других российских столицах действует система продаж билетов через электронные кассы в театры и музеи питерской компании "Инфотек". В нашем городе с 2006 года этот проект реализует оператор городской билетной системы – ООО "Профитикет-Юг". Мы уже подключились к этой системе и будем реализовывать через "Точку оплаты" продажу билетов не только на сочинские площадки, но и в столичные театры, на концерты и в музеи. Ни жителям, ни гостям курорта не надо будет тратить время на организацию культурного досуга – все можно спланировать и обеспечить заранее, не отходя от кассы "Точки оплаты". В ближайшей перспективе через наши платежные центры и терминалы можно будет оплачивать штрафы ГИБДД и административные квитанции, гасить банковские кредиты, вносить страховку ОСАГО, платить за детский сад и проч. Впоследствии эти услуги будут переведены и в Интернет.

Цена вопроса

При приеме платежей оплата комиссионных расходов будет зависеть от позиции поставщика услуги – возьмет или не возьмет он на себя эти расходы. Но в любом случае комиссионные сборы в "Точках оплаты" будут ниже банковских.

При приеме платежей оплата комиссионных расходов будет зависеть от позиции поставщика услуги – возьмет или не возьмет он на себя эти расходы. Но в любом случае комиссионные сборы в "Точках оплаты" будут ниже банковских.

– Многие управляющие компании, – рассказывает Андрей Гусев, – готовы брать комиссионные расходы на себя, например, РЭО-6, обслуживающее дома на Макаренко. Это удобно и для населения и для предприятий, ведь организация собственного кассового центра обойдется дороже. Именно фактор экономии собственных средств привел к нам нескольких поставщиков, и этот процесс будет нарастать. Да и возможность для населения оплатить не только в кассе предприятия, а по всей сети платежных центров шаговой доступности "Точка оплаты" непременно повысит собираемость платежей, финансовый оборот компаний, увеличит поток клиентов, что очень важно во время кризиса. Это позволит стабильно работать и развивать сферу самых разнообразных услуг в городе, повышать сервис и делать курорт доступным, комфортным, к чему нас призывает со всех уровней не только наша власть, но и здравый смысл.