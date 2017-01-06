Валентин Путевской.

Во вторник, 20 января, в Зимнем театре собрался актив города. Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев назначил новым исполняющим обязанности мэра Сочи вице-мэра города и бывшего главу Анапы Анатолия ПАХОМОВА. Пахомов, недавно ушедший в отставку с поста мэра Анапы, был назначен заместителем главы Сочи 13 января.

Минувший год ознаменовался для Сочи неоднократной сменой власти. 17 апреля 2008 года мэр Сочи Виктор Колодяжный досрочно сложил с себя полномочия в связи с переходом на работу в ГК "Олимпстрой".

Владимир Афанасенков после выборов пробыл на этом посту всего четыре месяца.

После него до настоящего момента обязанности главы Сочи исполнял Джамбулат Хатуов, одновременно оставаясь на посту мэра Армавира.

Джамбулат Хатуов, пробывший на этом посту чуть более двух месяцев, назначен первым заместителем главы администрации Краснодарского края.