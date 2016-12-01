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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 22 уголовных дела по коррупции доведены до суда
Артем Вездеходов.
"По объединенному делу о четырех взрывах на территории Большого Сочи в 2008 г. обвинение предъявлено пока только одному подозреваемому", – сообщил на пресс-конференции 22 января заместитель руководителя следственного управления СК прокуратуры РФ по Краснодарскому краю Аслан Хуаде.
Добавлено 1. Апрель 2009 - 12:47 [ №1 | Новости ] читать дальше
И СНОВА СМЕНА руководителя
Валентин Путевской.
Во вторник, 20 января, в Зимнем театре собрался актив города. Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев назначил новым исполняющим обязанности мэра Сочи вице-мэра города и бывшего главу Анапы Анатолия ПАХОМОВА. Пахомов, недавно ушедший в отставку с поста мэра Анапы, был назначен заместителем главы Сочи 13 января.
Минувший год ознаменовался для Сочи неоднократной сменой власти. 17 апреля 2008 года мэр Сочи Виктор Колодяжный досрочно сложил с себя полномочия в связи с переходом на работу в ГК "Олимпстрой".
Добавлено 1. Апрель 2009 - 12:41 [ №1 | Новости ] читать дальше
ВЛАСТЬ – ЗА КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
Совсем недавно Анатолий ПАХОМОВ приступил к исполнению обязанностей главы Сочи, и времени у него (и города) на "раскачку" нет. Мы договорились с Анатолием Николаевичем о встрече. В ходе заинтересованного диалога пришли к однозначному выводу – то, что задумывается в кабинетах администрации города, должно быть понятно всем жителям Сочи. Предлагаем читателям краткое интервью А. Пахомова, которое взял главный редактор "Делового Сочи" В.Путевской.
Добавлено 30. Март 2009 - 13:54 [ №2 | Политика ] читать дальше
ПОРТ:"ЗА" И "ПРОТИВ"
Иван Милосердов.
Сторонники и противники строительства грузового порта в совхозе "Россия" наконец-то встретились лицом к лицу в цивилизованных условиях. Произошло это на общественном обсуждении неоднозначного, если не сказать одиозного проекта. На этот раз не было ни плакатов, ни милиции, ни угроз завести уголовные дела против тех, кто выступает против вредного и для окружающей среды, и для жителей окрестных домов объекта. Даже идеологи его строительства не могли отрицать этого очевидного факта, но все-таки старательно пытались убедить жителей Имеретинки в том, что ущерб природе и людям будет минимальным. Почти незаметным. И постоянно повторяли свой главный аргумент - не будет порта, не будет и Олимпиады. Но воспринимать эти доводы всерьез довольно сложно. Звучали они из уст людей, связанных с турецкими инвесторами и ФГУП "Росморпорт", которые готовятся к освоению немалых денег. Противников строительства, конечно, тоже можно заподозрить в "предвзятости". Сложно сохранять холоднокровие, когда твое здоровье в опасности, а пляжу, где каждое лето загорают отдыхающие, которые кормят твою семью, и вовсе грозит полное уничтожение.
Добавлено 30. Март 2009 - 11:43 [ №3 | Интересы курорта ] читать дальше | 5 вложения
ВЫБОРЫ обещают быть НЕСКУЧНЫМИ
Конкуренцию протеже губернатора может составить известный государственный политик, а также депутат ГД,подозреваемый британскими властями в причастности к убийству,и даже ...балерина
Татьяна Фомина.
С 3 марта в Сочи идет избирательная кампания по выборам главы города. По официальной информации территориальной избирательной комиссии г. Сочи, на вторую половину дня 13 марта о выдвинутых кандидатах на должность главы муниципального образования город-курорт Сочи образовался список из четырех человек:
Добавлено 27. Март 2009 - 16:40 [ №6 | Новости ] читать дальше
Сто тонн груза одним рейсом
11 марта 2009 по заявке одного из подрядчиков ОАО "Российские железные дороги" по строительству железнодорожных и автодорожных тоннелей к Олимпийским играм 2014 года ОАО "Бамтоннельстрой" авиакомпания "Волга-Днепр" доставила в Сочи первую партию тоннелепроходческого оборудования – 94 тонны. Вторая часть прибудет в город 13 марта. Доставка столь габаритного груза стала возможна благодаря использованию крупнейшего в мире самолета отечественного авиапрома АН-124-100 "Руслан".
Добавлено 27. Март 2009 - 16:34 [ №6 | Новости ] читать дальше | 1 вложение
17 СТУПЕНЕК К ПЬЕДЕСТАЛУ
Александр Бейфус.
Они, ведущие в подвал "спортивной базы", считаны-пересчитаны спортсменами – инвалидами-колясочниками – тысячи раз. Инфраструктуры и баз для занятий спортом для инвалидов будущей столицы Параолимпийских игр нет. Тем временем в Сочи проживают 30 тысяч человек с ограниченными возможностями.
До зимних Параолимпийских игр в Сочи, которые откроются 7 марта 2014 года, ровно 5 лет. Оргкомитет "Сочи-2014" объявил о старте программы по созданию так называемой безбарьерной среды в будущей столице Олимпиады. Её цель – сделать Сочи первым в России городом, полностью доступным для людей с инвалидностью и представителей других маломобильных групп населения. Это одно из главных требований Международного параолимпийского комитета и неотъемлемое условие для проведения Олимпийских игр.
Добавлено 27. Март 2009 - 16:32 [ №6 | Интересы курорта ] читать дальше | 2 вложения
В глазах двоится...
Никифор Письменный.
Я вот, например, боюсь в почтовый ящик заглядывать. То найду там соблазнительное предложение по поводу кредита, то повестку в суд, то счет-квитанцию на оплату коммунальных услуг. Нет бы открытку найти в глубине ящика или денежный перевод! Куда там! Как нарочно, бумаги иного рода присылают. Вообще-то, раздаватели бесплатных кредитных карт последнее время перестали беспокоить. Кризис, однако! В суд тоже нечасто вызывают. Зато к концу месяца ящик топорщится листками – пришла пора рассчитываться за все. За газ, вывезенный мусор, содержание жилья, водичку, обогрев и т.д. Достаю калькулятор – и пошла писать губерния…
Добавлено 27. Март 2009 - 16:25 [ №6 | Жизнеобеспечение ] читать дальше
МОНОПОЛИЯ уборщиков
Когда появится альтернатива САХу.
Иван Милосердов.
Одна из важнейших задач предолимпийской пятилетки – выстроить систему управления городскими отходами или, иначе говоря, сделать так, чтобы бороться за чистоту было выгодно жителям, бизнесу, специализированным предприятиям, городу и его власти. Для этого разрабатывается генеральная схема очистки города, о которой мы писали и будем еще писать. Внедрение схемы должно решить проблемы года через четыре. Пока же, как бы ни хотели убедить нас чиновники, борьба за чистоту носит авральный, стихийный, а не системный характер. Но как построить систему так, чтобы каждое ее звено было заинтересовано работать эффективно, а значит, и прибыльно? И вообще, можно ли в Сочи "заработать на мусоре" и почему в городе до сих пор нет альтернативных сборщиков ТБО? "Деловой Сочи" продолжает размышлять на эту тему.
Добавлено 27. Март 2009 - 16:24 [ №6 | Жизнеобеспечение ] читать дальше
ЖИТЬ СТАНЕТ ПРОЩЕ
Как оплатить коммуналку, сохранив время и здоровье? Способ найден
Татьяна Фомина.
На пороге второго десятилетия XXI века – века современных электронных технологий и Интернета – в Сочи произошло невероятное: оплата услуг превратилась чуть ли не в самую больную коммунальную проблему для жителей. В декабре закрылись более двух десятков пунктов приема оплаты обанкротившегося городского банка, обслуживающие жилой фонд ресурсоснабжающие предприятия не торопятся развивать собственные кассы, коммерческие банки не хотят связываться с затратными микроплатежами населения. И теперь для оплаты множества различных квитанций жителям требуется изрядное мужество, стойкость, крепкое здоровье и приличный запас свободного времени. Но выход найден: к концу марта ситуация существенно изменится к лучшему. С развитием нового бизнес-проекта – Единой платежной системы – в Сочи заработает сеть из 20 платежно-сервисных центров обслуживания шаговой доступности под общим брендом "Точка оплаты".
Добавлено 27. Март 2009 - 16:22 [ №6 | Перспективы ] читать дальше | 1 вложение
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